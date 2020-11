Auch Basler Hotels hart getroffen – Ohne Gäste lieber in den Winterschlaf Zwei Traditionshäuser haben bereits geschlossen. Viele Gasthäuser dürften spätestens im Dezember nachziehen. Die Probleme sind existenziell. Sebastian Briellmann

Geschlossen: Das Basler Traditionshaus Les Trois Rois lässt sich ohne lokale Restaurantbesucher nicht rentabel betreiben. Foto: Nicole Pont

Raphael Wyniger hat in diesen Tagen einen Job gefasst, auf den er wohl lieber verzichtet hätte. Als erfolgreicher Unternehmer hat er auch durchaus erwarten dürfen, dass ihn eine solche Aufgabe nie ereilt – aber was ist schon normal in Zeiten wie diesen? Nun denn, es ist, wie es ist, und der Chef der Wyniger Gruppe ist zu einem Koordinator eines überdimensionierten Sorgentelefons avanciert.

Wyniger ist eben auch Präsident des Basler Hotelier-Vereins – und die Hotellerie, man kann es nicht anders sagen, ist genauso vom Basler Mini-Lockdown betroffen wie Restaurants, obschon die Gasthäuser ja offen sein dürften. Wyniger sagt: «Die Hotels würden nicht in dieser Zahl schliessen, wäre kein Mini-Lockdown verhängt worden. Freizeittouristen waren vorher schon wenige da, nun bleiben sie definitiv weg.»