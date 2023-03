Pausenfazit: Verdiente FCB-Führung

Es war über weite Strecken eine starke Halbzeit der Basler. Das Team von Heiko Vogel startete dominant in die Partie. Die Slowaken bekundeten mit dem Basler Gegenpressing und der aggressiven Gangart des Heimteams grosse Mühe und konnten sich kaum aus der eigenen Hälfte lösen. Folgerichtig gingen die Basler in Führung. Amdouni traf nach einem Abpraller von Gäste-Keeper Chovan zum 1:0. Aus dem Nichts kamen dann aber auch die Slowaken zu ihrem ersten Treffer. Medvedev wurde von Weiss stark in Szene gesetzt und traf mit dem ersten Torschuss der Slowaken zum 1:1. Das Tor wurde vom VAR ganze 4:30 Minuten auf Abseits überprüft. Schliesslich zählte das Tor. Pelmards Fussspitze hatte das Offside aufgehoben. Diesen Rückschlag musste das Vogel-Team erstmals verdauen. Die Partie war plötzlich ausgeglichen. Doch die Basler fingen sich wieder und nahmen das Spieldiktat erneut an sich. Und wurden erneut belohnt. Kade setzte sich im Sechzehner durch und fand Zeqiri in der Mitte. Dieser brauchte nur noch einzuschieben. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Basler aber auch noch etwas Glück: Hitz rettete gegen Kucka und Abubakari stark und rette die verdiente FCB-Führung in die Pause.