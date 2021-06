Der Verkehr beim Bachgrabengebiet wird in den nächsten zehn Jahren rasant zunehmen, egal, ob das Alba-Haus 20 oder 40 Meter hoch wird oder nicht. Foto: Pino Covino

Erst kürzlich, anlässlich der Vorstellung des neuen Tramnetzes in der Region Basel, betonte Isaac Reber, Baselbieter Regierungsrat und Baudirektor, wie wichtig es sei, neue Gebiete zeitnah an den öffentlichen Verkehr anzuschliessen. In Pratteln wird bald entschieden, ob die künftige Siedlung Salina Raurica auch mit der Tramlinie 14 erreicht werden soll.

Man ist sich in der Region bewusst: Wo gebaut wird, muss auch der Verkehr geregelt werden. Und zwar bevor die Mieterinnen und Mieter oder die Arbeitnehmenden eintreffen. Das hat man im Bachgrabengebiet in Allschwil verpasst – das Verkehrschaos ist abzusehen.