Italiens radikale Corona-Massnahmen – Ohne 3-G-Zertifikat gibt es keinen Lohn In Italien darf nur noch arbeiten, wer einen gültigen Green Pass besitzt. Kein anderes Land Europas geht so weit. Antworten auf die wichtigsten Fragen. Oliver Meiler aus Rom

Laut, aber eine Minderheit im Land: Gegner des Green Pass im Kampf mit der Polizei in Rom am 9. Oktober. Foto: Mauro Scrobogna (AP)

In Italien geht ab sofort fast gar nichts mehr ohne Green Pass, auch das Arbeiten nicht. Am Freitag tritt die bisher radikalste Ausweitung der Zertifikatspflicht in Kraft, sie betrifft 23 Millionen Menschen – alle Erwerbstätigen. Wer nicht geimpft, genesen oder frisch getestet ist, darf nicht mehr am Arbeitsplatz erscheinen. Vorerst mal bis 31. Dezember.

Das Regierungsdekret mit allen praktischen Anweisungen ist ein paar Tage alt. Und obschon mehr als achtzig Prozent der Italienerinnen und Italiener über zwölf Jahre mittlerweile geimpft sind und ihren Green Pass als Pass zur Freiheit erleben, gibt es auch Proteste, zum Teil heftige und laute. Sie kommen nicht nur aus der üblichen Ecke, von den «No Vax» und den Neofaschisten.