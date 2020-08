Will sie oder will sie nicht? Wer nicht sicher ist, kann ja einfach fragen. Roadside Attractions

Vergangene Woche wurde am Basler Strafgericht die Vergewaltigung von letztem Februar an der Elsässerstrasse behandelt. Und obwohl in diesem Fall das Gericht klar den Aussagen des Opfers glaubte und den Angeklagten zu über vier Jahren Gefängnis verurteilte, hat die Verhandlung deutlich gemacht: Ja, wir brauchen ein neues Sexualstrafrecht in der Schweiz. Und ja, Sex ohne Einwilligung darf nicht sein.