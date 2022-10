SRF-Recherche zu Sprengstoffkäufern – Offenbar planten sie ihr mutmassliches «Explosionsverbrechen» in Basel Die Ermittler klären unter anderem ab, ob ein möglicher Zusammenhang zwischen der Festnahme von zwei Schweizern in Stuttgart und der Explosion Ende März auf dem Bruderholz besteht. Katrin Hauser

Womöglich haben deutsche Spezialkräfte ein Verbrechen in Basel verhindert. Symbolbild: Keystone

Deutsche Spezialkräfte nahmen im Juni dieses Jahres zwei Schweizer fest, als diese in Stuttgart Sprengstoff kaufen wollten. Sie hätten diesen «mutmasslich bei einer geplanten Straftat in einer Schweizer Grossstadt» benutzen wollen, hiess es.

Gemeinsame Recherchen von SRF und SWR haben nun ergeben, dass mit dieser Grossstadt sehr wahrscheinlich Basel gemeint ist. Mit welchem Ziel sie den Sprengstoff einsetzen wollten, sei nicht bekannt, schreibt SRF. Die Männer im Alter von 24 und 26 Jahren sollen sich zu dieser Frage ausgeschwiegen haben.

Es sei jedoch wahrscheinlich, dass sie ein Ziel in ihrer Nachbarschaft im Visier gehabt hatten, zumal beide im Grossraum Basel wohnten. SRF hat mit Personen aus dem Umfeld der beiden Männer gesprochen. Diese Gespräche würden «das Bild von zwei jungen Männern, die in den letzten Jahren offenbar immer tiefer in die Kriminalität abgedriftet waren», ergeben, schreibt SRF. Beide sollen mehrfach gewalttätig geworden und wegen Drogendelikten verdächtigt worden sein.

Die Ermittler würden unter anderem einer Spur ins Basler Rotlichtmilieu nachgehen. Einer der beiden Männer soll sich Anfang Jahr dafür interessiert haben, ein Striplokal zu kaufen.

Beschuldigte werden in die Schweiz ausgeliefert

Zudem wird abgeklärt, ob ein möglicher Zusammenhang mit einer Explosion Ende März auf dem Bruderholz besteht. In der Fäschengasse kam es damals zu einer Detonation. Unbekannte sollen vor einem Haus nahe der Ecke Jakobsbergweglein einen Sprengsatz platziert haben. Eine Überwachungskamera hat die Szenen aufgezeichnet, wie ein Zeuge dieser Zeitung berichtete. Die Explosion habe Fenster und Türen der Villa zerstört, eingebrochen worden sei aber nicht. Die Behörden bestätigten einige Tage nach dem Vorfall, dass Sprengstoff im Einsatz war.

Ob es zwischen dem Vorfall und der Festnahme der beiden Männer in Stuttgart tatsächlich einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Die Beschuldigten werden nun in die Schweiz ausgeliefert, wie die Bundesanwaltschaft auf Anfrage von SRF und SWR bestätigt. Die Ermittlungen laufen weiter. Die Bundesanwaltschaft teilt gemäss SRF mit, dass man prüfe, das deutsche Verfahren in die Schweiz zu übergeben. Für die beiden Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

