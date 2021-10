Schluss für Homeoffice-Ausnahme? – Offen, wie es für französische Grenzgänger weitergeht Noch bis 15. November gilt die Ausnahmeregelung zwischen der Schweiz und Frankreich in Sachen Homeoffice im Ausland. Doch die Handelskammer fordert mehr Flexibilität von der Politik. Mischa Hauswirth

Bald müssen auch jene aus Frankreich zurück an den Arbeitsplatz in der Schweiz, die bisher noch von der Covid-Ausnahmeregelung profitiert haben. Ob der Stichtag 15. November nicht doch noch nach hinten verschoben wird, ist unklar. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Kommt nicht noch eine Verlängerung bis Ende Jahr, wie sie mit Deutschland, Italien oder Österreich ausgehandelt worden ist, so müssen in drei Wochen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihren Basler Arbeitsplatz zurückkehren – bislang galt für Frontaliers bezüglich Homeoffice in Frankreich eine Corona-bedingte Sonderregel. Am 15. November ist Schluss damit. Die wichtigsten rechtlichen Fragen zum Homeoffice im Ausland finden Sie hier.

«Der Arbeitgeberverband Basel hält es nicht für zielführend, eine Anpassung der 25-Prozent-Regel für Grenzgänger zu fordern», sagt Frank Linhart vom Basler Arbeitgeberverband. «Das würde ein grösseres Unterfangen darstellen, das auch viele weitere rechtliche Fragen bezüglich der Grenzgänger zum Beispiel im Steuerrecht mit sich bringt und weitreichende Konsequenzen für die Schweiz, die betroffenen Unternehmen und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kann.» Wollte die Schweiz mit der Europäischen Union etwas ändern, so bräuchte es Anpassungen in den bilateralen Verträgen, in die das Personenfreizügigkeitsabkommen eingebettet ist.