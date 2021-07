Never Mind the Markets: Saubere Renditen – Ökologisch investieren: Was ist das? «Grüne Anlagen» werden immer wichtiger, lesen wir überall. Was nachhaltige Investitionen genau von anderen unterscheidet, ist allerdings ziemlich unklar. Mathias Binswanger

Gehören Waldrodungen nun zu No-Go-Kriterien oder nicht? Abgeholztes Stück Land im Amazonas-Regenwald. Foto: AFP/Getty Images

Ökologisch Investieren. Gutes tun mit sauberen Renditen. Solche und ähnliche Überschriften lesen wir seit Jahrzehnten in schöner Regelmässigkeit. Und in genauso schöner Regelmässigkeit erfahren wir, dass ökologische Investitionen in Zukunft ganz wichtig sein werden. Trotzdem wissen wir bis heute nicht, was es konkret bedeutet. Was unterscheidet eine grüne, ökologische oder nachhaltige Investition von einer Investition, welche diese Prädikate nicht verdient? Sind das einfach Investitionen in grüne Technologien? Oder sind es Investitionen, die bestimmte negative Dinge wie Förderung von fossilen Brennstoffen oder die Abholzung von Regenwäldern ausschliessen? Verschiedene Fonds und Rating-Agenturen haben sich ihre jeweils eigenen Kriterien zurechtgebastelt, die mal strenger und mal weniger streng sind. Die Devise lautete: Nachhaltig ist, was als nachhaltig bezeichnet wird.

