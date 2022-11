Pratteln – Öko-Aktionsgruppe will Schotter-und Steingärten verbieten Wenn es nach dem Willen der Pratteler «Aktionsgruppe Aapacke» geht, sollen Steinschotterwüsten aus dem Ortsbild verschwinden. Eine Petition wurde eingereicht. Simon Erlanger

Schottergärten, wie hier in Bremen, sind gerade gross in Mode, obwohl sie die Umgebung zusätzlich aufheizen und die Biodiversität limitieren. In Pratteln fordert jetzt eine Petition, dass sie eingeschränkt werden. Foto: Keystone

In Pratteln will die «Aktionsgruppe Aapacke» Stein-und Schottergärten so schnell wie möglich aus dem Ort verbannen. Eine entsprechende Petition mit 239 Unterschriften reichte die Aktionsgruppe am Montag bei der Gemeindeverwaltung Pratteln ein.

Ökologischer Fauxpas

In Pratteln wie auch in anderen Gemeinden sei zu beobachten, dass an vielen Orten die Umgebungsgestaltung von Wohnhäusern vollständig vegetationsfrei angelegt sei, so «Aapacke» am Dienstag: «Die Freiflächen sind mit Schottersteinen zugeschüttet, ein ästhetischer und ökologischer Fauxpas sondergleichen. Eine solche Steinwüste wird oft mit einer Kunststofffolie unterlegt, damit ja nichts Grünes aufkeimen kann.» Ausserdem könnten sich die Steine im Sommer bis zu 80 Grad aufheizen, so die Aktionsgruppe. «Schottergärten führen zum Verlust von Biodiversität, behindern das Versickern des Regenwassers und bilden Hitzeinseln.» Gerade in Zeiten des Klimawandels und der schmelzenden Gletscher gehe das gar nicht.

Mit der Petition verlangt die «Aktionsgruppe Aapacke» nun, dass die Gemeinde die Neuanlagen von Schottergärten eindämmt und dafür in der Nutzungsplanung die gesetzlichen Grundlagen schafft.

Wieder begrünen

Ausserdem soll die Gemeinde bestehende kommunale Schotterrabatten aufheben und keine neuen Steintrümmerwüsten mehr anlegen. Es gebe genug einheimische bodendeckende Pflanzen, die zugleich pflegeleicht und ökologisch wertvoll seien.

Bei der «Aktionsgruppe Aapacke» handelt es sich laut Eigendarstellung um einen Verein bestehend aus engagierten Prattlerinnen und Prattlern, die drängende Umweltprobleme anpacken wollen. Dabei orientiere sich die Gruppe am Schweizer Arzt, Theologen und Philosophen Albert Schweitzer (1875–1965) und dessen ethischer Grundeinstellung der Ehrfurcht gegenüber Menschen, Tieren und Pflanzen.



