Öffentliche Parkanlage in Basel – Entsteht am Rhein eine neue Oase? Zwischen Mühlenberg und Wettsteinbrücke könnte ein neuer Park entstehen. Die Voraussetzungen sind günstig, nun ist der politische Wille entscheidend. Simon Baur

So könnte der neue Park aussehen: Mögliche Visualisierung des geplanten Parks. Foto: Balthasar Wirz

Mit Grossrätin Lisa Mathys (SP) stehe ich unten am Mühlenberg, und wir schauen Richtung Wettsteinbrücke. Laufend fahren Autos an uns vorbei, sei es, dass sie parkieren wollen, sei es, dass sie von einem Parkplatz kommen. «Seit das unterirdische Autoparking beim Kunstmuseum Realität ist, hat sich einiges verändert», sagt Mathys hoffnungsvoll. Nun brauche es die Parkplätze hier unten nicht mehr, sie würden vielmehr das Kunstmuseumsparking konkurrenzieren.

In der Tat wäre es eigenartig, im öffentlichen Raum am Rhein, nur einen Steinwurf vom neuen, unterirdischen Parking entfernt, ein Konkurrenzangebot aufrechtzuerhalten. Zudem ist auch der Anfahrtsverkehr durch das historische Wohnquartier stossend.

Lisa Mathys hat an verschiedenen Tagen im Mai 2022 eine Analyse durchgeführt und festgestellt, dass zwei Drittel der parkierten Fahrzeuge nicht aus Basel stammen und es sich um Auswärtige handelt, die auf der Suche nach einem günstigen Parkplatzangebot sind.

Einmalige Chance

Zusammen mit Grossrat Tobias Christ (GLP) setzt sie sich seit 2020 dafür ein, dass diese lange Sackgasse, die bis heute vor allem von einer Nutzergruppe der Allmend für sich beansprucht wird, in einen öffentlichen Park umgewandelt wird. Zwischen Wettsteinbrücke und Mühlenberg soll daher auf einer Fläche von rund 25 Tennisfeldern neuer Spielraum für verschiedene Aktivitäten entstehen.

Wer den Ort kennt, kann sich gut vorstellen, wie es hier ausgesehen hat, bevor die Familien Isler-Merian und Ehinger-Alioth-Von der Mühll 1911 beziehungsweise 1914 mit den ersten Automobilen in der Stadt Basel herumfuhren. Auch heute noch wuchern Farn, Hirschzunge, Waldgeissbart und Efeu an den rheinseitigen Hängen der St.-Alban-Vorstadt sowie eine üppige Vegetation am Rheinbord, die zahlreichen Insekten, Vögeln und Kleintieren einen Lebensraum bietet.

Ein Park verspricht nicht nur einen alten, historisch gewachsenen Baumbestand, sondern auch kühlenden Schatten an heissen Sommertagen, verbunden mit einem fantastischen Blick zum Münster und zum Hörnlifelsen.

Vielfältige Nutzung

Ideen für einen solchen Park gibt es viele. Wie wäre es mit einem kleinen Spielplatz? Mit einer Boulebahn? Mit einer Rasenfläche zum Picknicken? Mit einem gemeinsam bewirtschafteten Kräutergärtchen und ein paar Gemüsebeeten oder einem zweiten Kneipp-Becken? Genaue Pläne, wie der Park dereinst gestaltet sein soll, gibt es absichtlich nicht, da man einer möglichen Ausschreibung nicht vorgreifen möchte. Doch Ideen gibt es viele.

Um die Wünsche der Anwohnerinnen und Anwohner besser zu kennen, hat Lisa Mathys eine Umfrage gestartet, an der sich über 700 Personen beteiligt haben. Dabei wurde deutlich, dass man sich einen Kinderspielplatz, eine frei verfügbare Grasfläche, einen öffentlichen Grill, einen Brunnen oder ein Wasserspiel, Sitzgelegenheiten und eine Buvette am vordringlichsten wünscht.

Das Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt schreibt auf eine entsprechende Anfrage der BaZ: «Bei den Parkplätzen am St.-Alban-Rheinweg ist eine mobile Gastronomie geplant, wobei der genaue Standort noch nicht festgelegt ist. Zurzeit befinden sich noch Bauplatzinstallationen vor Ort, und es kommen noch weitere dazu, weswegen eine Bespielung frühestens ab dem Jahr 2025 möglich sein wird. Die Ausschreibung ist in Vorbereitung und erfolgt rechtzeitig.»

Stille statt Scheiaweia

Widerstand gegenüber einem solchen Projekt kommt vor allem von wenigen Anwohnern aus der St.-Alban-Vorstadt, die sich vor zusätzlicher Lärmbelastung durch einen öffentlichen Grill unterhalb ihrer Liegenschaften fürchten. Dazu ist generell zu sagen, dass ein öffentlicher Grill, wie die Beispiele am Kleinbasler Ufer zeigen, immer in Kombination mit einer Buvette betrieben wird und so einer gewissen Kontrolle unterliegt. Ob es einen öffentlichen Grill geben wird, ist aber ungewiss.

Zudem gilt es abzuklären, wie mit den vier Autogaragen umgegangen werden soll, die sich auf der Höhe Mühlenberg 9 und 11 befinden. Der Besitzer der Garagen war für die BaZ nicht zu erreichen. Lisa Mathys kann sich vorstellen, dass eine Fahrspur bis zu den Garagen bestehen bleibt, damit diese auch in Zukunft verwendet werden können.

Wie geht es nun weiter? Ein entsprechender Anzug zum Dalbe-Pärkli von Tobias Christ betreffs Umnutzung des Strassenstücks zwischen Mühlenberg und Wettsteinbrücke soll nach Auskunft der Staatskanzlei bis kommenden April beantwortet werden.

