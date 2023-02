Dominatoren ohne WM-Medaille

Im Weltcup eilen Odermatt und Kilde von Erfolg zu Erfolg, sind dem Rest enteilt. Aber: An Weltmeisterschaften sind sie bis anhin leer ausgegangen. 2021 in Cortina schied Odermatt im Riesenslalom aus, in der Abfahrt wurde er Vierter. Kilde verpasste jene Titelkämpfe verletzt. Sein bestes WM-Resultat? Jeweils Rang 4 im Super-G und in der Kombination 2017 in St. Moritz.