Zum Thema «Wohlbefinden» – Oberwiler Schulklasse gewinnt schweizweiten Wettbewerb Im Rahmen des Bildungsprogramms «Solve for Tomorrow» erreicht eine Klasse der Sekundarschule Hüslimatt den ersten Platz. Die von ihnen gestalteten «Vier Wohlfühl-Räume» sollen als Orte der Begegnung und des Austauschs dienen. Lea Buser

Die 1Aa der Sekundarschule Hüslimatt aus Oberwil hat mit ihren «Future-Skills» überzeugt und den ersten Platz erreicht. Foto: Samsung Schweiz

«Mehr Wohlbefinden» lautet das Thema, zu dem über 550 Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz in den letzten sieben Monaten Lösungskonzepte entwickelt haben. Im Rahmen des Bildungsprogramms «Solve for Tomorrow» von Samsung haben sie sich im Wettbewerb miteinander gemessen.

Nun ist bekannt: Der Sieg geht ins Baselbiet. Mit ihrem Projekt «Vier Wohlfühl-Räume» holt die Klasse 1Aa der Sekundarschule Hüslimatt in Oberwil den ersten Platz.

Gemäss dem Konzept der Klasse soll die Gestaltung dieser Räume den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, dem Alltagsstress zu entkommen. Zudem sollen sie als Orte der Begegnung und des Austauschs dienen.

«Dieses Projekt gibt dem Thema Wohlbefinden wortwörtlich ‹Raum› und wird so an der Schule sichtbar», sagt Dario Casari, Jurypräsident und Country Manager von Samsung Schweiz. «Wir sind überzeugt, das Projekt hätte in der Tat eine positive Auswirkung auf das Wohlbefinden in der Schule.»

Die diesjährige Jury (v.l.): Tiana Moser, Nationalrätin, Jeannette Polloni, Beauftragte Lehrmittel DVS Luzern, Dario Casari, Country Manager von Samsung Schweiz und Florian Baumgartner, Co-Founder «Creative Kids». Nicht auf dem Foto, aber ebenfalls Teil der Jury ist Dennis Lück, Werber und Kolumnist. Foto: Samsung Schweiz

Die Siegerklasse freut sich über das Preisgeld, das in die Klassenkasse fliessen soll. Die Konzeptentwicklung habe Spass gemacht, sagt eine Schülerin der Oberwiler Klasse. «Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch einmal an so einem Projekt teilnehmen würden.»

Durch das Bildungsprogramm von Samsung sollen sich Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten aneignen, die in den nächsten Jahren für ihren Schulalltag oder das Berufsleben deutlich wichtiger werden. So erlernen Teilnehmende in mehr als 30 Ländern beispielsweise innovatives Denken, kreative Problemlösung oder kollaboratives Arbeiten.

«Emotion Manager» und «Chillbank» auf Podest

Insgesamt 30 Klassen reichten ihre Lösungskonzepte ein. Die 8. Klasse aus Bürglen TG mit ihrem Projekt «Emotion Manager» erreichte den zweiten Platz. Ziel der entwickelten App ist, Jugendlichen zu helfen, die eigene Gefühlswelt besser einzuordnen und die persönlichen Emotionen zu reflektieren.

Den dritten Platz belegt die Klasse 17B4 der Schule Viventa in Zürich. Ihr Projekt «Chillbank», lädt die Schülerinnen und Schüler mit Sitzbänken zum Entspannen ein.

