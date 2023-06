Kampf gegen Machtkonzentration – Oberwil hält an Schulrat fest – folgen weitere Gemeinden? Die Einwohner sprechen sich gegen die Pläne des Gemeinderats aus, die strategische Führung der Primarschule zu übernehmen. In Sissach und Therwil wird kommende Woche abgestimmt. Isabelle Thommen

Eine Frage der Demokratie: Die Oberwiler Einwohnerversammlung spricht sich mit grossem Mehr für die Beibehaltung des Schulrats aus. Symbolfoto: Dres Hubacher

Zunächst durften an der Gemeindeversammlung (GV) in Oberwil nur Stimmberechtigte in die Wehrlinhalle eintreten. «Uns ist zu Ohren gekommen, dass ein Traktandum über die Gemeindegrenzen hinaus interessiert», sagte Gemeindepräsident Hanspeter Ryser (parteilos) zum Auftakt der GV am Donnerstagabend. «Wir wollten sicherstellen, dass alle Stimmberechtigten einen Platz in der Halle finden.»