Historisches Urteil in den USA – Oberstes Gericht beurteilt Förderung als rassistisch Die Hautfarbe darf bei der Zuteilung von Studienplätzen keine Rolle spielen: Das hält der Supreme Court in einem Urteil fest. Präsident Joe Biden kritisiert, es sei «kein normales Gericht» mehr. Fabian Fellmann aus Washington

Der 14. Verfassungszusatz verbiete jegliche Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, argumentiert der Supreme Court. Und somit auch die Förderung aufgrund der Hautfarbe. Foto: Getty Images

Es ist der Schlagabtausch der zwei afroamerikanischen Richter am US-Supreme-Court, der den Symbolcharakter von dessen jüngstem Urteil am eindrücklichsten belegt. Clarence Thomas, der Republikaner, und Ketanji Brown Jackson, die Demokratin, beides Schwarze, beschuldigen einander in ihren schriftlichen Stellungnahmen gegenseitig des Rassismus. Sie stehen an entgegengesetzten Polen in der Frage, wie die Vereinigten Staaten mit ihrer Geschichte der Diskriminierung umgehen sollen.

Obsiegt hat in diesem jahrzehntealten Streit am Donnerstag Clarence Thomas, der erzkonservative Richter. Die Mehrheit des Gerichts hat entschieden, dass Universitäten bei der Zuteilung von Studienplätzen die Hautfarbe der Bewerber nicht berücksichtigen dürfen. Dabei stützt sich der Supreme Court auf das Gebot der Rechtsgleichheit in der US-Verfassung, das 1868 angefügt wurde, gleich nach dem Verbot der Sklaverei. Der 14. Verfassungszusatz verbiete jegliche Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe – auch positive Diskriminierung, hält Chief Justice John Roberts in dem Urteil fest.

Ein Instrument der Chancengleichheit

Konkret verbot das Gericht am Donnerstag zwar nur die entsprechenden Entscheidungskriterien der Universitäten von Harvard und North Carolina. Doch faktisch dürfte es damit eine Rechtspraxis komplett umgestossen haben, die das Gericht nach dem Verbot der Segregation in den 1950er-Jahren jahrzehntelang gestützt hatte, wenn auch jeweils knapp und verbunden mit einer ganzen Reihe von Auflagen.

Die Demonstrationen vor dem Supreme Court begannen umgehend: Am Donnerstag hat das Oberste Gericht die bisherige Förderung farbiger Studenten als verfassungswidrig beurteilt. Foto: Olivier Douliery (AFP)

Viele US-Hochschulen berücksichtigen die ethnische Zugehörigkeit von Bewerberinnen und Bewerbern und fördern Angehörige benachteiligter Minderheiten gezielt. Die rechtliche Begründung dafür ist, dass die Studentenschaft sozial durchmischt sein soll. Sozialpolitisch wird die als «Affirmative Action» bekannte Praxis auch als Instrument verstanden, um Afroamerikanern und Latinos Chancengleichheit zu gewähren.

Ein persönlicher Erfolg für den Richter

Dabei verhielten sich die Universitäten selbst rassistisch, hält Chief Justice Roberts fest, weil sie Bewerber in zu diffuse Kategorien einteile und die Hautfarbe über die individuellen Erfahrungen und Leistungen stelle. Zudem würden die Institutionen dabei andere Minderheiten benachteiligten – mit diesem Argument hatten manche asiatischstämmige Studenten die Zulassungspraxis kritisiert. In dem Urteil räumte Chief Justice John Roberts den Universitäten allerdings durchaus das Recht ein, bei Bewerbungen die individuellen Erfahrungen mit Rassismus zu berücksichtigen. Welchen Spielraum das gewährt, ist noch unklar. Auch vermied es Roberts, den Begriff der «Affirmative Action» zu erwähnen.

«Die Mehrheit scheint zu denken, dass Rassenblindheit das Problem der Benachteiligung aufgrund der Rasse löst.» Ketanji Onyika Brown Jackson, Richterin am Supreme Court

Ganz anders der erzkonservative Richter Clarence Thomas, der mit diesem Urteil einen persönlichen Erfolg feiert. Er, aufgewachsen als Nachfahre von Sklaven im segregierten Südstaat Georgia, hatte selbst unter dem Verdacht gelitten, er sei nicht wegen seiner akademischen Leistungen, sondern wegen seiner Hautfarbe an der Eliteuniversität Yale aufgenommen worden. Die «Affirmative Action» komme für Schwarze und Latinos einem «Stempel der Minderwertigkeit» gleich, schreibt er. Die afroamerikanische Richterkollegin Ketanji Brown Jackson zitiert er gleich mehrfach, um ihre Argumentation als rassistisch zu kritisieren.

Mit einer scharfen Replik hat Jackson darauf reagiert, die amtsjüngste Richterin, die einst Trump ermahnte, er sei kein König. «Die Mehrheit scheint zu denken, dass Rassenblindheit das Problem der Benachteiligung aufgrund der Rasse löst», schreibt sie in einer Minderheitsmeinung; mit ihr stimmten die zwei anderen liberalen Richterinnen.

Förderung in der Bevölkerung unpopulär

Sie beschuldigt das Gericht, damit die Ungleichheit zwischen den ethnischen Minderheiten, die sie mit einer Reihe von Statistiken dokumentiert, zu vertiefen, statt zu mindern. Die «Affirmative Action» werde differenziert angewendet, die Universitäten stützten sich nie auf die Hautfarbe allein. Und das US-Rechtssystem sei noch nie farbenblind gewesen, argumentiert Jackson: «Niemand profitiert von Ignoranz.»

Politisch haben die Republikaner mit dem Urteil einen grossen Sieg errungen. Konservative wehren sich gegen die «Affirmative Action», seit diese unter Präsident John F. Kennedy zum Thema wurde. Konservative Geldgeber hatten diverse Klagen gegen die Praxis unterstützt, so auch in den zwei aktuellen Fällen der Privatschule Harvard und der staatlichen University of North Carolina, die von einer konservativen Studentenorganisation mithilfe asiatischstämmiger Studenten vor Gericht gezogen wurden. In der Bevölkerung ist die «Affirmative Action» eher unpopulär. Die Demokratische Partei, insbesondere Bürgerrechtsorganisationen und Vertreter von Minderheiten, hatte die Massnahme aber stets verteidigt.

Das Urteil provozierte eine seltene Reaktion von US-Präsident Joe Biden. Unüblich heftig kritisierte er als höchster Vertreter der Exekutivgewalt den Supreme Court. «Das ist kein normales Gericht», sagte er bei einer kurzfristig anberaumten Medienkonferenz. «Wir können dieses Urteil nicht als letztes Wort stehen lassen», sagte Biden. Das Gericht könne nicht ändern, wofür Amerika stehe, «eine Vision der Hoffnung und der Gelegenheiten, der Möglichkeiten, allen eine faire Chance zu geben, niemanden zurückzulassen». Dieses Versprechen hätten die Vereinigten Staaten nie ganz erfüllt, aber sie dürften es auch nicht einfach aufgeben. Biden hat das Bildungsministerium angewiesen, die Zulassungskriterien der Universitäten zu überprüfen. Das Ministerium soll den Spielraum ausloten, den der Supreme Court offengelassen hat: Bewerber individuell zu beurteilen nach Vermögenssituation, absolvierten Schulen und überwundenen Hürden inklusive erfahrener Rassendiskriminierung.

