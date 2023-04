Kritik wegen Doppelrolle – Oberster Bankengewerkschafter ist für die Wirtschaftskammer tätig Michael von Felten ist Präsident des Schweizerischen Bankpersonalverbandes – gleichzeitig arbeitet er im Haus für Wirtschaft in Pratteln. Bedenken werden laut. Isabelle Thommen

Seine Doppelrolle sorgt für Fragezeichen: Michael von Felten. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der oberste Gewerkschafter der Bankangestellten, Michael Felten, steht in der Kritik. Der Präsident des Schweizerischen Bankpersonalverbandes steht derzeit im Fokus, weil nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS Tausende Bankangestellte ihren Job verlieren könnten.

Wie die SRF-Sendung «10 vor 10» nun berichtet, arbeitet von Felten in seinem zweiten Job für das Haus der Wirtschaft in Pratteln, also den Sitz des Baselbieter Gewerbeverbandes, der Wirtschaftskammer. Dort ist von Felten zuständig für Dienstleistungen von Mitgliedern – zu denen beispielsweise die Raiffeisenbank, die Basellandschaftliche Kantonalbank und auch die Credit Suisse zählen.

Michael von Felten sagt gegenüber SRF, dass er keinen Interessenkonflikt sehe. Seine Doppelrolle sei zudem immer deklariert gewesen: «Bei der Wirtschaftskammer habe ich keine politische Aufgabe, sondern bin zuständig für die Entwicklung von Serviceleistungen. Beim Bankenpersonalverband setze ich mich dafür ein, dass es möglichst wenig Arbeitsplatzabbau, möglichst wenig Entlassungen gibt bei der Übernahme der Credit Suisse.»

«Sehr, sehr, sehr schwierig»

Während der Dachverband, der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), diese Haltung unterstützt, wird von Felten von anderer Seite kritisiert. Denise Chervet, ehemalige Geschäftsführerin der Schweizerischen Bankengewerkschaft, wirft ihm vor, man könne doch nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Sie sei überrascht und irritiert: «Ich glaube nicht, dass er direkt unter Druck gesetzt wird, aber die Unabhängigkeit im Kopf, das ist ein echtes Problem.» Verhandlungen mit den Banken seien hart, sagt sie weiter. Sie stellt die Frage in den Raum, ob von Felten wegen seiner Doppelrolle fähig dazu sei, die nötige Härte zu zeigen, die die aktuelle Krise fordere.

Auch Thomas Geiser, emeritierter Professor für Arbeitsrecht der Uni Sankt Gallen, missbilligt die Doppelrolle: «Dass er Verhandlungen führt und gleichzeitig für einen Arbeitgeberverband arbeitet, das scheint mir doch sehr, sehr, sehr schwierig.» Dies, weil die Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gegensätzlich seien.

Chervet kritisiert derweil von Felten nicht nur wegen seiner Doppelrolle, sondern auch in seiner Funktion als Arbeitgeber bei der Bankgewerkschaft. Chervet beobachte als ehemalige Geschäftsführerin der Bankgewerkschaft, dass seit von Feltens Übernahme des Präsidiums Stellen ausgelagert oder gestrichen wurden. Dazu zähle beispielsweise die des langjährigen Sekretärs in der Westschweiz. Damit habe von Felten die Gewerkschaft geschwächt, so ihre Kritik.

