Immer noch kein Kandidat – Oberdorf muss im November wieder wählen Jolanda Niederhauser schlug die Wahl aus. Und wieder ist kein Wahlvorschlag bei der Gemeinde eingegangen. Andrea Schuhmacher

Die Ersatzwahl eines Mitglieds für den Oberdorfer Gemeinderat gestaltet sich besonders schwer. Foto: Dominik Plüss

Am 27. November wählt Oberdorf ein Ersatzmitglied in den Gemeinderat. Wer das sein soll, bleibt – wieder einmal – offen. Da bisher keine Wahlvorschläge bei der Gemeindeverwaltung eingegangen sind, ist die Chance für eine stille Wahl vorbei. Das meldet die Gemeinde in einer Nachricht vom Montag.

Seit mehreren Monaten sucht die Baselbieter Gemeinde nach einer Kandidatin oder einem Kandidaten. Christine Kamber trat auf Ende Juni 2022 zurück, seither sind nur vier Mitglieder Teil des Gemeinderats. Doch weder an der Ersatzwahl im Mai noch an der Nachwahl im September konnte der freie fünfte Sitz besetzt werden.

Zwar erreichte Jolanda Niederhauser, Präsidentin des örtlichen Frauenvereins, im zweiten Wahlgang im September das relative Mehr, doch kandidiert hatte sie eigentlich gar nicht. Sie verzichtete auf das Amt.

Sollte im November wieder keine Kandidatin oder kein Kandidat gewählt werden, ist eine Nachwahl auf den 12. März 2023 angesetzt.

