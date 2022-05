Recycling-Projekt – Oberbaselbiet sammelt 44'630 Kilo Plastik Im Rahmen der Plastik-Sammelaktion «Bring Plastic back» sammelten 13 Baselbieter Gemeinden das letzte Jahr Haushalts-Kunststoffe. Diese können nun zurück in den Kreislauf geführt werden. Karoline Edrich

Kunststoff ist im Haushalt allgegenwärtig. Bild: Michael Scherrer

Im Rahmen des Sammelsystems «Bring Plastic back» sammelten die 13 Gemeinden des Oberbaselbieter Abfallverbandes (OBAV) im letzten Jahr 44'630 Kilogramm HaushaIts-Kunststoffe. Seit August 2020 bietet der Verband die Möglichkeit, Plastik in kostenpflichtigen Sammelsäcken aufzubewahren. Die grosse Menge an Abfall, die in den Baselbieter Haushalten zusammenkam, wurde in den Kreislauf zurückgeführt, sprich – recycelt.

«Dies verringert nicht nur den Hauskehricht, sondern reduziert auch den Ressourcenverbrauch und den C02-Ausstoss», so die Pressemitteilung des OBAV. Das Sammelsystem sei nach den strengen Anforderungen des Vereins Schweizer Plastic Recycler zertifiziert. Diese sollen garantieren, dass aus dem Plastikabfall auf sinnvolle Weise neue Rohstoffe gewonnen werden.

Der Verband berichtet, dass die Kunststoffsammlung im stofflichen Recycling 22'315 kg Neumaterial ersetzte, was 66'945 Liter Erdöl eingespart haben soll. Das daraus gewonnene Granulat würde für die Herstellung von 17'434 m Kabelschutzrohren reichen, so der OBAV. Die nicht recyclebaren Mischkunststoffe seien der Zementindustrie als Ersatzbrennstoff zugeführt worden und würden so 22'293 Kilogramm Stein- oder Braunkohle ersetzen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.