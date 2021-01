Berühmte Festessen – Obama servierte Hummer, Bison-Steak und Apfelkuchen Joe Biden musste seinen präsidialen Lunch wegen Corona ausfallen lassen. Schade, denn viele Festmahle erzählen mehr als ein Geschichtsbuch. Claudia Fromme

Zur Feier der zweiten Amtszeit: Barack und Michelle Obama am Inaugural Luncheon in der Statuary Hall im Capitol. Foto: Allison Shelley (Getty Images)

Die Amtseinführung für Joe Biden verlief bescheidener als für viele seiner Vorgänger. Pandemiebedingt fand das Mittagessen, das traditionell zu Ehren des neuen US-Präsidenten ausgerichtet wird, nicht statt. Auch wenn das Protokoll für den Lunch nur ein wenig mehr als eine Stunde ansetzt, ist es mehr als ein blosses Mahl. Die Zeitung Roll Call, die sich der Berichterstattung über den Kongress widmet, betrauerte die Absage und nannte einen Platz dort «one of the hottest tickets in town». Selten an dem Tag könne man dem neuen Präsidenten näher sein, Kameras gebe es beim Essen so gut wie nie, und am Ende erhalte jeder ein Geschenk. Bei Barack Obamas Amtseinführung 2009 waren es Kristallvasen für die 230 Ehrengäste. Auf der Speisekarte standen Hummer, eine New-England-Fischsuppe, Bison-Steak mit Kartoffel-Meerrettich-Puffern und als Dessert Hudson-Valley-Apfelkuchen mit Sauerrahm-Glacé und Käse.