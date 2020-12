Herr Lauber, Ihre Regierung hat am Dienstag schärfere Corona-Regeln beschlossen, diese nun aber wieder sistiert. Denn der Bundesrat hat in der Zwischenzeit über die Köpfe der Kantonsregierungen hinweg noch schärfere Massnahmen angekündigt, die schweizweit gelten sollen. Wird der Regierungsrat diese Regelung übernehmen?

Die vom Bundesrat am Dienstagabend vorgeschlagenen Massnahmen sind in gewissen Bereichen schärfer, in anderen nicht. Wie der Regierungsrat darauf reagiert, werden wir noch entscheiden. Im Frühling hatten wir ja die ausserordentliche Lage, da lagen die Kompetenzen alleine beim Bund. Seit Aufhebung des Notstands liegt der Lead aber wieder bei den Kantonen. Wenn der Bundesrat den Lead nun wieder übernehmen will, so könnte er dies etwa durch die erneute Ausrufung der ausserordentlichen Lage tun – wovon ich nicht ausgehe –, oder er macht Empfehlungen und spricht sich mit den Kantonen ab. Wie die Massnahmen konkret aussehen, erfahren wir voraussichtlich am Freitag. Wir werden diese im Regierungsrat studieren und unsere Beschlüsse fassen.