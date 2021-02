Tagebuch – Ob Fasnacht oder Boule … Dankbar dafür, dass ich nicht Ski fahre, mache ich mich auf den Weg in die Stadt, um der Nicht-Fasnacht nachzuspüren. Es kommt vieles anders als gedacht. Dominik Heitz

Fünf Pilotenengel ziehen und schieben eine Mischung aus Bob und Seifenkiste. Doch eigentlich sollte das Ding eine Corona-Spritze darstellen. Foto: Dominik Heitz

Da stehst du am Morgen auf – und was piepst dir über das Handy entgegen? Das E-Mail eines Cliquenkollegen. Es verweist auf Facebook und dort auf ein Foto, das am Morgen des Fasnachtsdienstags aufgenommen worden ist. Es zeigt den Kollegen – grinsend und voller Stolz – vor verschneiten Bergen. Dankbar dafür, dass ich nicht Ski fahre, und etwas undankbar darüber, dass fast keine Fasnacht stattfindet, gehe ich aus dem Haus – und fühle mich schon gleich etwas wohler. Denn von weitem sind Wirbelstreiche zu hören. Irgendwer trommelt so irgendetwas wie eine Tagwacht.