Kunsthalle Basel – Ob diese Teufelswette gut ausgeht? Mit ihrer Ausstellung «Gift» setzt die griechische Künstlerin Iris Touliatou die Kunsthalle als Nutzniesserin ihrer Lebensversicherung ein. Ein toxisches Geschenk. Simon Baur

Iris Touliatou, «Score for Coverage», 2023. Installationsansicht Kunsthalle Basel. Foto: Philipp Hänger

Die griechische Künstlerin Iris Touliatou hat für die Dauer ihrer Ausstellung in der Kunsthalle Basel eine Lebensversicherung mit der griechischen Versicherungsgesellschaft Interamerican abgeschlossen, die die Kunsthalle im Falle ihres vorzeitigen Ablebens als Begünstigte vorsieht. Teile der Versicherungspolice liess sie auf die längste Wand des Oberlichtsaals auf Griechisch, Englisch und Deutsch malen. Und zwar nur so viel davon, wie auf die Wand passt, so viel Malarbeit, wie es das Ausstellungsbudget erlaubte, und so lange, wie in der Installationszeit möglich war. Dabei erweist sich die Geschichte, die sich hinter dieser Aktion verbirgt, als spannender als der auf der Wand aufgebrachte Text selbst.