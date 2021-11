Krypto-Boom – Ob der Bitcoin steigt oder sinkt – die Anbieter kassieren ab Kryptoanlagen gehen durch die Decke. Doch erst wenige Banken schlagen daraus Profit. Kleinere Institute dagegen steigen dank des neuen Markts seit Monaten stark im Wert. Eflamm Mordrelle

Erfolgreich aufgegleist: Bitcoin Suisse kann sich sogar das Sponsoring eines ganzen Trams in Zürich leisten. Foto: PD

Wenn es abgeht an den Kryptomärkten, dann geht es ab. In den letzten zwölf Monaten hat der Bitcoin in Dollar um 265 Prozent zugelegt, der Ether, die Währung der Ethereum-Blockchain, um fast 1000 Prozent. Dagegen haben auch die heissesten globalen Aktienmärkte wie die US-Tech-Börse Nasdaq (+36 Prozent) oder der stärkste europäische Index, der österreichische ATX (+61 Prozent), keinen Stich.

Wie die Aktienmärkte folgen auch die Märkte für Kryptowährungen einem zyklischen Muster. Der aktuelle Zyklus scheint indes ausgeprägter zu sein als frühere, etwa in den Jahren 2018 oder 2020.