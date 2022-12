Die WM-Abschlussnoten – Nur zwei retten die Bilanz der Schweizer Dass der letzte Eindruck zählt, gilt auch für das Nationalteam bei dieser WM – das 1:6 trübt bei fast allen Spielern das Turnier-Fazit. Und beim Trainer erst recht. Thomas Schifferle

Yann Sommer – Note 4

Gonçalo Ramos erwischt Yann Sommer in der Goalieecke. Foto: Lars Baron (Getty Images)

Ans Turnier ist er mit dem Prädikat Weltklasse gereist. Zweimal spielt er mit der Zuverlässigkeit, die längst zu seinem Markenzeichen geworden ist. Er ist der Goalie mit der Ausstrahlung, die auf die ganze Mannschaft abfärbt. Gegen Serbien muss er passen, die Klimaanlagen in Doha zwingen ihn in die Knie. Was nun auch von ihm bleibt, ist zweierlei: Dass er gegen Portugal bei weitem nicht seine beste Leistung gezeigt hat und dass er das hinterher so selbstkritisch zugibt. Vor dem SRF-Mikrofon ist er souveräner als zwischen den Pfosten. Mit einer Aussage gibt er besonders Anlass zum Nachdenken (oder Kopfschütteln!): Dass die Schweiz nicht mit der nötigen Mentalität auf dem Platz gestanden hat.