Gastbeitrag eines Uni-Chefarztes - Nur wer sich jetzt impft, hilft sich selbst und anderen

Seit 33 Jahren arbeite ich auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten. HIV/Aids, eine chronische, lebenslange Infektion, kam Anfang der 80er-Jahre auf. Ich teilte damals den Pessimismus, dass es schwierig werde, eine HIV-Impfung zu finden. An den National Institutes of Health in den USA forschte ich Anfang der 90er-Jahre über die Abwehrreaktion gegen das meist chronische Hepatitis-C-Virus. Auch gegen dieses Virus gibt es noch keine Impfung. Beide Infektionskrankheiten lassen sich aber hervorragend therapieren, Hepatitis C sogar praktisch zu 100 Prozent heilen. Viele fragen sich nun, wie es möglich war, gegen Covid-19 so schnell eine Impfung zu entwickeln. Diese Frage ist mit Ängsten und Sorgen um mögliche Langzeitfolgen verbunden.