Kommentar zu Bidens Popularitätstief – Nur Trump war unbeliebter 

Schwierige Zeiten: US-Präsident Joe Biden steckt im Tief. Foto: Keystone

Vergleicht man dieser Tage die Wirtschaftsdaten der EU-Länder mit denen der USA, stehen die Amerikaner in allen Belangen besser da. Wenn die alte Wahlkampfweisheit je gestimmt hat, wonach die Bürger bei der Verteilung ihrer Gunst zuvorderst auf die wirtschaftliche Lage schauen, dann müsste Joe Biden ein masslos populärer Regierungschef sein. Tatsächlich aber war in der jüngeren US-Geschichte nur ein Präsident nach knapp elf Monaten im Amt noch unbeliebter als er: Donald Trump.



Wie kann das sein – zumal wenn man bedenkt, dass Biden ein Corona-Hilfspaket und ein Infrastrukturgesetz im Gesamtvolumen von drei Billionen Dollar durch den Kongress gebracht hat und weitere zwei Billionen für Familien-, Sozial- und Klimaprogramme ausgeben will?



Da sind zunächst einmal zwei Dinge, die mit Wirtschaft gar nichts zu tun haben. Erstens der völlig vermurkste Truppenabzug aus Afghanistan und zweitens der selbstzerstörerische interne Streit der Demokraten, die seit Monaten Regierung und Opposition in einem spielen.



Der entscheidende Grund für Bidens Unbeliebtheit aber ist ein anderer. 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger finden derzeit, dass er die Lage nicht im Griff habe.

Weiter nach der Werbung

Das gilt für seine Impfstrategie, die nicht aufgeht, weil republikanische Gouverneure sie boykottieren, ja regelrecht hintertreiben. Hinzu kommen die wirtschaftlichen Kollateralschäden der Pandemie: Arbeitskräftemangel, der dazu führt, dass man im Geschäft nicht bedient wird und beim Arzt keinen Termin bekommt. Und am wichtigsten: explodierende Preise, die den Besuch an der Tankstelle oder im Supermarkt zur Qual machen. Mit fast 7 Prozent liegt die Inflationsrate so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr – solange Biden darauf keine Antwort findet, werden alle seine wirtschaftlichen Positivmeldungen beim Gros der Bürger auf taube Ohren stossen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.