SBB-Passerelle in Liestal muss weg – Nur noch auf Umwegen ins Quartier Eine unglückliche Verkettung von Umständen beim Passerellen-Neubau schickt die Bewohner im Liestaler Schwieri-Quartier im dümmsten Fall über Jahre auf lange Umwege. Die SBB bedauern das. Daniel Wahl

Die Passerelle wird auf den 24. März aufgehoben, der anliegende Bahnübergang im Frühjahr 2022 definitiv geschlossen. Die Fussgänger im Schwieri-Quartier (rechts) müssen lange Umwege in Kauf nehmen. Foto: SBB, movepics.ch

Ein ganzer Wald von Kränen entlang der SBB-Baufelder und Gleise in Liestal signalisieren von weitem, dass der lang ersehnte Vierspurausbau der SBB seit 2019 in vollem Gange ist. Die Böschungen am Fuss der Sichtern sind kahl rasiert. Bagger dröhnen, Betonmischer surren ununterbrochen. Für 380 Millionen Franken erhält der Baselbieter Kantonshauptort durchgängig ein Vierspurtrassee, ein neues Haltegleis für S-Bahn-Züge und anstelle der bestehenden beiden Personenunterführungen zwei neue, behindertengerechte Personenunterführungen an neuer Lage, beide mit direkten Quartierzugängen zur Oristal- respektive Sichternstrasse.