«Trend zu einem Zweiparteiensystem»? Die Zukunft hält sich nicht immer an die Prognosen. Foto: SonntagsZeitung vom 20. Mai 2007.

Im Sommer 2007 wagten wir einen Blick in die Zukunft und stellten uns in einer achtteiligen Serie vor, wie die Schweiz im Jahr 2020 aussehen könnte. Manche Voraussage ist eingetroffen, in anderem lagen wir kolossal daneben. Eine Pandemie hatten wir ohnehin nicht auf dem Radar.

Volltreffer landeten wir mit der Prognose, dass Simonetta Sommaruga und Karin Keller-Sutter in den Bundesrat gewählt werden. Auch die Wahl von Peter Maurer zum Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sagten wir voraus, und Toni Brunner wurde tatsächlich Parteipräsident der SVP.