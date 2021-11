Gastbeitrag zum Klybeckareal – Nur keine öffentliche Auseinandersetzung Die Bedürfnisse der Bevölkerung bei der Entwicklung des Klybeckareals liegen nach zwei Beteiligungsrunden detailliert und differenziert auf dem Tisch. Einer öffentlichen Auseinandersetzung darüber gehen die Planerinnen einmal mehr aus dem Weg. Meinung Matthias Brüllmann

Das Areal in der Planungsübersicht, das in den nächsten Jahren überbaut werden soll. Foto: zvg

Ende Oktober hat Klybeckplus (die Planungspartner Kanton, Rhystadt AG, Swiss Life) den Schlussbericht über die bisherige Information und Beteiligung der Bevölkerung an der Entwicklung des Klybeckareals veröffentlicht. Mit der umfassenden Berichterstattung wird Transparenz geschaffen. Der Bericht belegt, dass die Bevölkerung vieles spannend und interessant findet, was im Klybeck bis jetzt geplant wird. Und dass sie an der Entwicklung Anteil nimmt. Aber es kommen natürlich auch vielerlei Sorgen, Fragen und Kritik zum Ausdruck.

Ursprünglich war für den Herbst eine öffentliche Veranstaltung zum Bericht vorgesehen. Da hätte über den aktuellen Stand der Planung informiert werden können. Und das eine oder andere hätte wohl auch ausdiskutiert werden können. Diese Veranstaltung wurde stillschweigend abgesetzt. Offensichtlich haben die Planungspartner «kei Luscht», in der Öffentlichkeit auf kritische Einwände und hartnäckige Fragen antworten zu müssen. Eine Veranstaltung gibt es – wenn überhaupt – frühestens, wenn das städtebauliche Leitbild fertiggestellt ist. Dann also, wenn der Mist geführt ist. Dies erinnert an den Umgang mit der Initiative «Basel baut Zukunft». Auch hier scheuen die Planungspartner die offene demokratische Auseinandersetzung. Lieber gehen sie vor Gericht.

Partizipation nicht verstanden

Diese Haltung überrascht nicht. Die Beteiligung habe eine «gigantische Wunschmaschine» in Gang gesetzt, zitiert die BaZ Rhystadt-CEO Christian Mutschler. Das tönt doch sehr herablassend gegenüber dem ernsthaften Engagement von Hunderten von Leuten, die an einer zeitgemässen, sozial verträglichen und diversen Entwicklung des Klybecks interessiert sind. Wer Bedürfnisse einfach als Wünsche versteht, der kann sich natürlich auch darüber hinwegsetzen oder sie mit lapidaren Begründungen als erfüllt erklären.

Zur Person Infos einblenden Matthias Brüllmann ist Mitinitiant der kantonalen Volksinitiative «Basel baut Zukunft» und im Verein Zukunft Klybeck. Von 2000 bis 2018 war er in Informations- und Kommunikationsdiensten der Bundesverwaltung (GS Uvek, BK) tätig. Zuvor arbeitete er für verschiedene Schweizer Medien als Journalist. (red) Foto: zvg

Zentrale Fragen werden weiterhin nicht konkret beantwortet.

Erstens: Wie steht es um die Beseitigung von Altlasten? Im Bericht kommt das Wort nicht vor. An den Veranstaltungen hiess es jeweils auf entsprechende Bemerkungen, dass die Altlasten an anderen Veranstaltungen thematisiert würden. Was ist dazu nun geplant?

Zweitens: Wie steht es um nachhaltig bezahlbaren Wohnraum, Durchmischung und Massnahmen gegen die Gentrifizierung des Kleinbasels? Lapidar heisst es dazu: Die Planungspartner sind sich einig, dass Klybeckplus ein Stadtteil für alle wird. Gefördert werde dies unter anderem durch das vorgeschriebene Drittel preisgünstigen Wohnraum. Sonst noch Fragen?

Drittens: Wie geht es mit der Beteiligung weiter? Die Bevölkerung wünscht laut Bericht ausdrücklich weiterhin die Möglichkeit, sich an der Entwicklung zu beteiligen. Es sei auch noch genauer aufzuzeigen, wie die Ergebnisse aus der Partizipation ins Projekt einfliessen. Jedoch: Es fehlt weiterhin eine klar kommunizierte Strategie zur Mitwirkung. Dabei wäre es spätestens jetzt an der Zeit, einen Informationspavillon mit Arbeitsräumen für Mitwirkungsworkshops einzurichten und die Bevölkerung zur Vertiefung einzelner Aspekte beizuziehen. Zum Beispiel: «Wie macht man Vielfalt?» Oder: «Was soll ein künftiges Quartierzentrum bieten?»

Chance verpasst

Fazit: So detailliert und umfassend der Bericht die Anliegen und Fragen der Bevölkerung wiedergibt, so vage und unverbindlich äussern sich die Planungspartner dazu. Sie haben eine Chance verpasst, die Bevölkerung über die Mitwirkung auf Augenhöhe für das Jahrhundertprojekt zu gewinnen!

