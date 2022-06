Für Autofahrer kaum zu finden – Nur jeder zehnte Platz im Basler Kunstmuseums-Parking ist besetzt Fast zwei Jahre dauerten die aufwendigen Bauarbeiten für das Museums-Parking in der Basler Innenstadt. Nun zeigt sich: Es wird kaum genutzt. Yannik Schmöller

Nur wenige Autofahrerinnen und Autofahrer finden den Weg ins Parking Kunstmuseum. Foto: Nicole Pont

Mitten in der Stadt steht es, an zentraler Lage und mit Platz für 350 Autos: das Parking Kunstmuseum am St.-Alban-Graben. Ab dem Baubeginn im März 2019 zog das Projekt viel Aufmerksamkeit auf sich. Der eingeschränkte Durchgang für das Tram und die Autos, die hohen Absperrungen und die grossen Maschinen blieben in Erinnerung. Zudem wurde der Bauprozess durch archäologische Funde verzögert. Am 17. Dezember 2021 wurde das 68-Millionen-Franken-Projekt schlussendlich feierlich eröffnet.