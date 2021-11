Premiere am Dies academicus – Nur Frauen erhalten Ehrendoktorwürde Am diesjährigen Uni-Basel-Anlass Dies academicus wurde sieben Frauen ein Ehrendoktortitel verliehen. Die einzige Auszeichnung an einen Mann war der Sportpreis. Benjamin Wirth

Die Rektorin der Universität Basel, Andrea Schenker-Wicki (rechts mit gelbem Umhang), beim Einzug in die Münsterkirche. Foto: Pino Covino

Ein denkwürdiger Moment für die Universität Basel: Zum ersten Mal in ihrer 560-jährigen Geschichte wurden in diesem Jahr ausschliesslich Frauen als Ehrendoktoren gewürdigt. Am Freitag sind den sieben Akademikerinnen im Zuge des traditionellen Dies academicus, dem Geburtstagsfest der hiesigen Universität, die Auszeichnungen übergeben worden.

Die medizinische Fakultät verlieh die sogenannte Ehrenpromotion an die Basler Verlegerin Gabriella Karger, die seit 2018 als Verwaltungsratspräsidentin den Karger-Health-Sciences-Verlag in der Stadt leitet. Karger hat sich in der Vergangenheit unter anderem für die Verbreitung neuster Forschung in der Medizin eingesetzt.