Stadtentwicklung in Liestal – Nur einer erhebt die Gegenstimme Im Einwohner- und im Stadtrat herrschte beinahe Einigkeit. Es sollen ein neues Postgebäude und ein Stadtpark her. Nur einer hält dagegen. Das sind Daniel Schwörers Argumente. Daniel Aenishänslin

Daniel Schwörer vor dem heutigen Postgebäude, das über den Orisbach hinwegreicht. Schwörer ist gegen die Pläne von Stadt- und Einwohnerrat, die diesen Bau gern entfernt sehen möchten. Foto: Nicole Pont

Liestals Stadtrat und Einwohnerrat schwärmen. Der Quartierplan «Am Orisbach» soll vor den Toren der Altstadt einen Stadtpark mit renaturiertem Orisbach ermöglichen, indem das heutige Postgebäude einem neuen weicht. Einem, das maximal 25 Meter hoch werden darf, jedoch nicht mehr über den Bach in die Allee hineinreichen würde. Einiges an Wohnraum soll im Neubau entstehen. Eine Gegenstimme erhebt sich dann aber doch. Daniel Schwörer (FDP) möchte nicht in die Lobeshymnen für Neubau und Stadtpark einstimmen.