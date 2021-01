Der vierte Corona-Impfstoff – Nur eine Spritze nötig Ein weiterer Impfstoffkandidat von Johnson & Johnson zeigt vielversprechende Ergebnisse – nach nur einer Impfdosis. Die Firma hat eine Zwischenauswertung ihrer Phase-3-Studie vorgestellt. Anke Fossgreen

Die Firma Janssen, hat einen neuen Corona-Impfstoff entwickelt. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem von Janssen auf den Markt gebrachten Ebola-Impfstoff. Foto: AP

Der dritte Corona-Impfstoff von AstraZeneca ist noch nicht zugelassen, da rückt schon ein vierter in den Fokus. Am Freitag hat die Firma Janssen, die zu Johnson & Johnson gehört, die Zwischenergebnisse einer Phase-3-Studie mit über 43’700 Teilnehmern bekannt gegeben. Demnach hat der Impfstoff Ad26.COV2.S eine Wirksamkeit von 72 Prozent gezeigt – zumindest in der Studiengruppe in den USA. Das Besondere: Der Impfstoff muss nur ein einziges Mal gespritzt werden. «Dieser Pandemie-Impfstoff kann mit einer einzigen Dosis einen Unterschied machen», sagte Paul Stoffels, der wissenschaftliche Leiter bei Johnson & Johnson, in der Pressekonferenz.