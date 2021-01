Härtefall-Unterstützung angelaufen – Nur ein Tropfen auf den heissen Stein Wegen des ersten Lockdown hat Basel bisher zwei Millionen Franken an Härtefall-Unterstützung ausbezahlt. Insgesamt sollen 74,5 Millionen ausgeschüttet werden, doch aufgrund des erneuten Lockdown kommt das zu spät. Simon Erlanger

Seit Ende November geschlossen: Für die Basler Gastronomiebetriebe geht es um ihre Existenz. Die Härtefall-Unterstützung reicht bei weitem nicht aus. Foto: Keystone/Kefalas

Tagsüber könnte man ob der Passanten in der Basler Innenstadt fast meinen, alles sei normal. Doch Restaurants, Cafés, Hotels, Museen, Bühnen und Kinos sind zu. Das dürfte noch eine Weile so bleiben. Wegen der hohen Infektionszahlen will der Bundesrat per 13. Januar den Lockdown bis Ende Februar verlängern.

Kurz vor dem Ruin

Das bringt die Basler Gastro-und Hotelszene an den Rand des Abgrunds, befürchtet Maurus Ebneter vom Wirteverband. «Wir werden in den Ruin getrieben», so Ebneter. «Wir sind schon unheimlich hart getroffen worden. Bei uns fielen beide Lockdowns in die Hochsaison. In der ersten Phase verloren wir die Fasnacht, die Baselworld und die Art. In der zweiten Phase verloren wir das Vorweihnachtsgeschäft. Bis Ende 2020 verloren wir so rund 400 Millionen Franken an Umsatz», so Ebneter.