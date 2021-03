Jodlerfest definitiv abgesagt – Nur ein Seufzer statt Tausende Juchzer Ursprünglich hätte der eidgenössische Anlass im Juni 2020 stattfinden sollen. Dann wurde er wegen Corona um ein Jahr verschoben – jetzt ist er nur noch das: ein Traum. Markus Wüest

Da herrschte noch Vorfreude: Pressekonferenz Ende Mai 2018 zum Eidgenössischen Jodlerfest Basel 2020 mit Ex-Regierungsrat Carlo Conti. Foto: Kostas Maros

«Stadt und Land mitenand» – so hätte das Motto für das Eidgenössische Jodlerfest in Basel lauten sollen. Etwas Urchiges, Alpines, Urtümliches hätte im Herzen der Industriestadt Basel für eine ganz besondere Atmosphäre gesorgt. Alles Konjunktiv. Alles Traum. Alles aus und vorbei. Am Freitag wurde bekannt, dass der dreitägige Grossanlass, der wohl insgesamt gegen 150’000 Menschen ans Rheinknie gelockt hätte, nicht durchführbar ist.

Ex-Regierungsrat Carlo Conti, der sich als OK-Präsident zur Verfügung gestellt hatte, sagt, es habe noch bis vor zwei, drei Wochen Hoffnung bestanden, den bereits letztes Jahr abgesagten Anlass nun trotz Corona im Juni 2021 durchziehen zu können.