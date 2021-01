Abo Impfen in Alters- und Pflegheimen Deshalb hinkt Basel-Stadt Baselland hinterher

Baselland fing bereits am Montag an, in einzelnen Altersheimen Bewohner zu impfen. In Basel beginnt das Impfen in Pflegeheimen am Mittwoch. Grund für die Verzögerungen sind vorgeschriebene Abklärungen.