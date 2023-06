Millionenkredit für die Integration – Nur die SVP stört sich an der «Giesskanne» Der Baselbieter Landrat bewilligt 3,4 Millionen Franken für Massnahmen zur Integration von Ausländern. Die SVP droht bereits wieder mit dem Referendum. Sebastian Schanzer

Deutschkurse sind oft der erste Schritt zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Symbolfoto: Christian Pfander

Es handle sich um eine reine «Copy-and-Paste-Vorlage», schimpfte SVP-Fraktionspräsident Peter Riebli am Donnerstag im Baselbieter Landrat. Entsprechend schwer enttäuscht sei er von all jenen Parlaments- und Regierungsmitgliedern, die noch vor zwei Jahren beteuerten, künftig ein wachsames Auge auf die Wirksamkeit der Massnahmen zu halten, mit denen der Kanton die Integration von Ausländerinnen und Ausländern fördern will.