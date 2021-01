Drama um Lara Gut-Behrami – Sie kann kaum laufen aber rast aufs Podest Lara Gut-Behrami zwickt es im Rücken. Sie humpelt – wird aber dennoch nur von Seriensiegerin Sofia Goggia geschlagen. Ob sie am Sonntag starten kann? Ungewiss. Philipp Rindlisbacher

Fährt hervorragend: Lara Gut-Behrami erreicht in Crans-Montana den zweiten Rang. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Auf diese beiden ist Verlass. Auf Sofia Goggia natürlich, die nur noch eines macht: gewinnen. Und auf Lara Gut-Behrami, die vieles ist, nur eines nicht: langweilig. Und permanent für Unterhaltung sorgt.

Goggia also war auch im zweiten Rennen in Crans-Montana die Schnellste, vier Abfahrten in Serie hat sie nun für sich entschieden. Und fast beeindruckender noch als ihr kompromissloser Fahrstil, der den Zusatz «mit ständigen Risiken und Nebenwirkungen» verdienen würde, ist die Inbrunst, mit der sie an den Siegerehrungen Italiens Nationalhymne von sich gibt.

Knapp drei Zehntelsekunden lag Goggia vor Gut-Behrami, die mit Platz 2 eine starke Reaktion zeigte auf den «Abschiffer» vom Vortag. Ein Podestplatz im Heimrennen, Grund für Gefühlsüberschwang eigentlich, aber nein, das würde nicht zur Tessinerin und dieser verrückten Woche im Wallis passen. Erst lag sie im Zielraum hinter einem Zelt im Schnee, das Gesicht schmerzverzerrt, vier Betreuer um sich. Danach humpelte sie zur Reporterschar. Der Rücken sei das Problem, die Schmerzen würden bis ins Knie ausstrahlen. «Ich kann kaum laufen.»

dfdf

ddfdf

dfdf

Fast sicher ist, dass Gut-Behrami auch am Sonntag das grosse Thema sein wird. Ist sie halbwegs fit, gehört sie im Super-G zum engsten Favoritenkreis. Gleiches gilt für Sofia Goggia. Sie schwebe auf einer Wolke, meinte sie im italienischen Fernsehen.

In mentaler Hinsicht habe sie zuletzt einiges angepasst: «Ist ein Rennen vorbei, tue ich einfach so, als sei es ein Trainingslauf gewesen. So kann ich schnell abschalten – und verliere praktisch keine Energie.»

Im Abfahrtsweltcup liegt die Olympiasiegerin von 2018 drei Rennen vor Schluss fast uneinholbar in Führung. Titelverteidigerin Corinne Suter hat als Dritte bereits 210 Punkte Rückstand. Die Innerschweizerin wirkte geknickt, wenngleich sie den 8. Rang nach Platz 14 am Freitag als Schritt in die richtige Richtung bezeichnete. Noch Mitte Woche hatte Suter locker und gelöst gewirkt, nun schien sie etwas ratlos zu sein.