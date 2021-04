Im Bus statt im Waldenburgerli – Nur die Rotlichter stören Seit Dienstag ist ein Busbetrieb als Ersatz für die Waldenburgerbahn in Betrieb. Wie kommt der erzwungene Umstieg bei den Fahrgästen an? Tobias Gfeller

Während des Umbaus der Waldenburgerbahnstrecke zu einer Tramlinie fährt der BLT-Bus 19 von Liestal bis Waldenburg. Fahrgäste müssen an behelfsmässigen Haltestellen zu- oder aussteigen wie hier in Oberdorf. Foto: Dominik Plüss/Tamedia

Der scheinbar noch nicht so routinierte Busfahrer hat immer wieder Probleme, die hinterste Türe zu schliessen. Ein Kollege steht ihm mit Rat und Tat zur Seite und erklärt, wo sich genau die Haltestellen befinden. Denn für viele Busfahrer ist die Strecke zwischen Liestal und Waldenburg neu – das «Waldenburgerli» hatte nach 140 Jahren am Montag seine letzte Fahrt (BaZ berichtete).

Nach dem Türproblem bei der Haltestelle Altmarkt muss der Bus dann auch noch an der Kreuzung rund eine Minute am Rotlicht warten. Eine Passagierin im vorderen Bereich verdreht die Augen und schüttelt den Kopf. Der Bus kommt am Liestaler Bahnhof mit wenigen Minuten Verspätung an. Zu den fest installierten Lichtsignalanlagen kommen Wartezeiten an den Baustellenlichtern hinzu. In Stosszeiten kommt es mal vor, dass sich der Bus in einer längeren Warteschlage befindet.