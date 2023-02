Abwehr von Migranten und Flüchtlingen: Ungarischer Zaun an der Grenze zu Serbien. Foto: Keystone

Die EU werde keine Stacheldrähte oder Mauern finanzieren, darüber sei man sich in Kommission und Parlament einig: Das sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Oktober 2021, damals schickte der Diktator Alexander Lukaschenko gezielt Menschen von Weissrussland in Richtung EU. Jetzt, kaum anderthalb Jahre später, fordern die EU-Staaten nach ihrem Gipfel die Kommission dazu auf, «unverzüglich erhebliche Mittel bereitzustellen, um die Mitgliedsstaaten bei der Stärkung der Grenzschutzkapazitäten und -infrastruktur, der Überwachungsmittel, einschliesslich der Luftüberwachung, und der Ausrüstung zu unterstützen». Werden nun also doch Zäune mit EU-Geld errichtet?