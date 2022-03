Basler Firmen stürzen an Börse ab – Nur Baloise und Bachem im Plus Die Börse hat in den ersten beiden Monaten auch die grossen Basler Firmen abgestraft. Vontobel-Chefanalyst Peter Romanzina geht aber weiterhin davon aus, dass sich gute Anlagen auch 2022 lohnen. Seine Thesen im Überblick. Kurt Tschan

Peter Romanzina ist der höchste Aktienanalyst bei der Bank Vontobel. Er glaubt, dass Novartis wegen des Ukraine-Kriegs Firmen günstiger zukaufen kann. Foto: Nicole Pont

Das kosten Basler Anleger die Sanktionen gegen Russland

Aktuell stossen Erdölkonzerne wie BP und Shell Beteiligungen in Russland mit Verlust ab. Wer auf Schweizer Aktien setzt, dürfte aber nur rudimentär betroffen sein. Bekannt ist lediglich der Fall von Stadler Rail, welche ein grösseres Produktionswerk in Weissrussland betreibt. Zwei Prozent des Auftragsbestandes kommen aus den GUS-Staaten und circa zehn Prozent der Produktionskapazitäten. Eine Liste jener Schweizer Firmen, die direkt in der Ukraine tätig sind, gibt es nicht. Diese dürfte aber relativ klein sein.