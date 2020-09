Schutzkonzept für Weihnachtsmarkt – Nur 80 Händler dürfen in Basel ihre Ware anbieten Allein beim Barfüsserplatz und rund um die Barfüsserkirche stehen üblicherweise rund 150 Stände. Für viele hat es dieses Jahr keinen Platz, selbst mit dem Einbezug vom Münsterplatz. Andrea Schuhmacher

So darf es am Weihnachtsmarkt in Zeiten von Corona nicht aussehen. Foto: André Muelhaupt

Die Auswahl ist getroffen: Ende letzter Woche erhielten die Händler die Bewilligungen für die Teilnahme am Basler Weihnachtsmarkt. Insgesamt 50 Marktfahrer dürfen sich darüber freuen, dass sie ihre Stände wieder am Barfüsserplatz aufstellen können. Doppelt so viele wurden aber enttäuscht. Denn üblicherweise stehen beim hochfrequentierten Platz und rund um die Barfüsserkirche bis zu 150 Stände. Am zweiten Ausstellungsort, am Münsterplatz, werden 30 Marktstände stehen. Insgesamt umfasst diese Ausgabe des Weihnachtsmarkts also 80 Stände.