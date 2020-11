Depressiv in der Pandemie – Nur 20 Minuten Ferntherapie Psychologen und Psychiaterinnen können viele Patienten wegen Corona nur fernmündlich behandeln. Aber der Bund weigert sich, die Therapiedauer über ein Minimum hinaus zu verlängern. So könne man mit verängstigten Menschen nicht arbeiten, finden Fachleute. Jean-Martin Büttner

Eine junge Frau in einer Therapiestunde per Videoverbindung. Foto: Getty Images

Das Coronavirus, hört man von Psychiaterinnen und Psychologen, verstärke bereits vorhandene psychische Störungen: Depressionen, manische Schübe, Süchte, Angstzustände, Zwangssymptome und posttraumatischen Stress. Vor allem der Alkoholkonsum nimmt bei jenen Menschen stark zu, die bereits ein Problem damit haben. Das alles hat zu einem Anstieg der Anzahl Patientinnen und Patienten in den psychiatrischen Kliniken geführt.

Diese Entwicklung war zu erwarten. Für Patienten mit psychischen Problemen baut sich jede zusätzliche Schwierigkeit noch viel beklemmender auf, vor allem, wenn diese sich allein fühlen und verängstigt sind. So gesehen stellt die Corona-Krise für sie eine besondere Bedrohung dar, noch verstärkt durch Begleitsymptome wie Jobverlust oder Kurzarbeit mit allen wirtschaftlichen Folgen, aber auch Einsamkeit, die aus der sozialen Distanz heraus entsteht.

Besser als nichts

Die Probleme verschärfen sich umso mehr, als die Patienten ihre Therapeutinnen und Therapeuten wegen der Ansteckungsgefahr nicht in der Praxis besuchen sollten und zum Teil aus psychischen Gründen gar nicht können. Stattdessen findet die Therapie am Telefon oder per Videoschaltung statt. Das ist nicht ideal, aber praktikabel. Beim ersten Schweizer Lockdown haben sich diese alternativen Methoden bewährt. Eine nicht repräsentative Befragung von 500 Patientinnen und Patienten ergab, dass diese die fernmündliche Behandlung sinnvoll und nützlich finden.

Das Problem dabei: Im Tarifsystem Tarmed ist eine telefonische Behandlung auf 20 Minuten beschränkt, für ein Videogespräch gibt es gar keine Möglichkeit zur Abrechnung. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat während des ersten Lockdown diese Begrenzung per Sonderregelung aufgehoben. Die Therapeuten konnten bis zu 75 Minuten mit ihren Patienten reden oder per Videokonferenz kommunizieren.

Am 22. Juni, am Ende des Lockdown, hob das BAG diese Lockerung wieder auf. Seither müssen die Therapeuten und ihre Patientinnen und Patienten mit 20 Minuten Dauer auskommen. Und zwar nur am Telefon. Mehr als diese Zeit dürfen die Therapeuten nicht über das Tarmed abrechnen – mit einigen Ausnahmen.

Die Zeit reicht nicht aus

Die Psychiater haben sich über ihren Verband, die Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP), verschiedentlich an das BAG gewendet mit der Bitte, mehr Zeit für ihre Patienten zu bekommen. «Immer mehr unserer Patienten sind massiv verängstigt und verunsichert», sagt die Psychiaterin Fulvia Rota von der SGPP; viele wollten nicht mehr von zu Hause fort, andere könnten es nicht. Schon deshalb könne die Behandlung nicht sistiert oder so stark gekürzt werden, im Gegenteil. «20 Minuten am Telefon reichen für eine psychotherapeutische Begegnung einfach nicht aus.»

«Immer mehr unserer Patienten sind massiv verängstigt und verunsichert.» Fulvia Rota, Psychiaterin

Fulvia Rota klagt auch über die Haltung des BAG, die sie als zögerlich empfindet. Im Juli habe ihre Organisation den Bund darum gebeten, die Therapiedauer per Telefon oder Video bei höchstens 75 Minuten zu belassen. Nach zwei Monaten habe das BAG ihr beschieden, man müsse das Problem mit den Versicherern klären. Das gehe aber nicht, sagt Rota, «denn wir haben ja einen bundesrätlich verordneten Tarif».

Dass psychisch belastete Menschen in einer so angespannten Situation wie jetzt noch stärker unter ihren Symptomen, unter Ängsten und Einsamkeit leiden, lässt sich leicht nachvollziehen. Wie sieht man das Problem denn beim BAG? Das Bundesamt wollte nur schriftlich zu den Fragen Stellung nehmen.

Für Notfälle bereit

Das Amt weist zunächst darauf hin, dass bei Patienten «mit erhöhtem Handlungsbedarf» telefonische psychiatrische Konsultationen bis 40 Minuten möglich sind. Und es ergänzt: «Für psychiatrische Kriseninterventionen» gebe es eine spezifische Tarifposition, «die unlimitiert abgerechnet werden kann». Was heisst: Wenn es jemandem wirklich schlecht geht, wenn er zusammenbricht oder suizidgefährdet ist, dann kann sein Therapeut auch länger mit ihm reden.

Im Übrigen findet das BAG den Vergleich der jetzigen Situation mit jener des Lockdown im Frühling nicht zulässig. Die heutigen Verhaltensempfehlungen des Bundesrats gingen weniger weit. Daraus schliesst man in Bern, dass Patienten ihre Therapeuten eher aufsuchen können als beim Lockdown. Dass das gerade psychisch labilen Menschen sehr schwerfällt, kommentiert das BAG nicht.

Dafür verweist es bei der Regelung der telefonischen Therapie auf den Tarmed und erinnert daran, dass die erbrachten Leistungen «wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich» sein müssten. Sie sollten also, anders formuliert, nicht zu viel kosten.

Ein wenig Hoffnung dürfen die Therapeuten aus der folgenden Aussage des BAG schöpfen, die freilich der Übersetzung aus dem Beamtendeutsch bedarf: «Das BAG beobachtet die Lage aber selbstverständlich laufend und hat aufgrund der Akzentuierung der epidemiologischen Situation ebenfalls das Gespräch mit den Versicherern wieder aufgenommen.» Gemeint ist, dass die Gesundheitsexperten wieder mit den Versicherern reden, weil die Lage sich dermassen verschärft hat.

Rede mitenand: eine Schweizer Kernkompetenz.