Lücke bei Microsoft-Servern – Dutzende Schweizer Firmen sind immer noch ungeschützt Eine Sicherheitslücke gefährdet die Netzwerke hiesiger Unternehmen. Der Bund warnte – und dennoch haben nicht alle reagiert. Das könnte die Betreffenden teuer zu stehen kommen. Svenson Cornehls , Timo Grossenbacher

Wer seine Server gegenüber dem Internet öffnet, setzt sich dem Risiko eines Angriffs aus. Foto: Urs Jaudas

Die Auswirkungen eines Cyberangriffs konnte man jüngst in den Niederlanden beobachten: In über 1000 Filialen einer Supermarktkette standen die Kunden tagelang vor leeren Käseregalen. Ein erfolgreicher IT-Angriff verunmöglichte den Zugriff auf das Lagersystem. Erst nach zehn Tagen fand der Käse wieder den Weg in die Läden. Dafür verantwortlich war eine Attacke beim Logistikunternehmen, die die Lieferkette zum Stillstand brachte. Mutmassliches Einfallstor: eine Schwachstelle im Exchange-Server, dem E-Mail-System von Microsoft.

Acht Wochen nach Bekanntwerden dieser gravierenden Lücken sind auch in der Schweiz noch mehrere Dutzend Systeme ungeschützt. Das zeigt eine Recherche des Tamedia-Datenteams. Dieses Versäumnis dürfte einige Betroffene teuer zu stehen kommen. Vieles deutet auf grobfahrlässige Unterlassung seitens der betroffenen Unternehmen hin.