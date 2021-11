Hauptpost geschlossen – «Nun werden Tränen fliessen» Um 18.30 Uhr am Freitag machte die denkmalgeschützte Postfiliale in der Innenstadt für immer dicht. Teamleiterin Susanne Blaschke arbeitete hier 13 Jahre lang. Ihre Emotionen kann sie nicht unterdrücken. Martin Furrer

«Gott sei Dank habe ich nie einen Überfall erlebt»: Teamleiterin Susanne Blaschke fällt die Schliessung der Hauptpost nicht leicht. Foto: Pino Covino

Aus, vorbei. Die Hauptpost an der Ecke Rüdengasse/ Freie Strasse schliesst definitiv die Tore. «Schade», sagen die letzten Kunden, welche am Freitagabend kurz vor 18.30 Uhr die Filiale verlassen. «Schade», sagt eine jüngere Frau, «schade», sagt ein älterer Mann, «schade» erklingt der Refrain des Bedauerns. Einer schimpft: «Überall wird abgebaut, wo führt das noch hin?»

Der Versicherungskonzern Axa, Besitzer der Liegenschaft, lässt das denkmalgeschützte Gebäude von den Architekten Herzog & de Meuron sanieren und innen neu gestalten. Baustart ist Ende 2022. Über das Nutzungskonzept werde noch im laufenden Jahr informiert, sagt eine Sprecherin. Dann zeigt sich, wie das Leben im ehrwürdigen Haus, das 1852 im neugotischen Stil errichtet und 1880 erweitert wurde, weitergehen wird. Vielleicht findet man dort künftig einen Gastrobetrieb, Shops und Büros.

Kunden müssen ab Montag bei der Buchhandlung Orell Füssli ihre Pakete aufgeben oder Einzahlungen tätigen. Postfächer, Postomat und Briefkasten bleiben vorderhand an der Rüdengasse. Der Schalter für Geschäftskunden im Innenhof ist ebenfalls noch zugänglich.

Aufräumen ohne Ende: Teamleiterin Susanne Blaschke hatte in der Hauptpost Basel bis zum letzten Tag alle Hände voll zu tun. Foto: Pino Covino Da war die Welt noch in Ordnung: Hauptpost an der Rüdengasse mit Verkaufsständen und Publikum. Foto: Lucia Hunziker Unter Denkmalschutz: die Schalterhalle der Hauptpost Basel an der Ecke Rüdengasse/ Freie Strasse. Foto: Pino Covino 1 / 4

Der Vorhang fällt. Und niemand applaudiert. Es protestiert aber auch keiner mehr. Nachdem die Post 2016 ihre Schliessungspläne publik gemacht hatte, sprach der Heimatschutz von «Zumutung» und «Katastrophe». Claude Béglé, Alt-Verwaltungsratspräsident der Post, verfiel in Nostalgie: «Eine schönere Post als in Basel ist mir nie begegnet.»

Jetzt heisst es Abschied nehmen von dieser Institution. Susanne Blaschke (55) steht in der Schalterhalle. Wehmütig schweift ihr Blick zu den leeren Verkaufsregalen. Hier konnte man einst Postkarten kaufen, Bücher, Papeteriewaren, aber auch Smartphones. Die Teamleiterin sagt: «In den vergangenen Tagen und Wochen hatte ich angesichts der vielen Dinge, die zu erledigen waren, kaum Zeit, Emotionen hochkommen zu lassen. Aber nun werden Tränen fliessen.»

Immerhin, Blut floss hier nie. «Gott sei Dank habe ich nie einen Überfall erlebt», sagt Susanne Blaschke. Von einer Attacke wie 1997 in Zürich, als Bewaffnete die Fraumünster-Post um 53 Millionen Franken erleichterten, blieb die Hauptpost verschont. Kleinere Kriminalfälle kamen vor. 2001 etwa liess sich ein Trickdieb am Schalter einige Hunderter- gegen Zweihunderternoten tauschen. Am Ende entkam er mit 14’000 Franken Beute.

«Die Filiale war das Herzstück nicht nur für die Post und mich persönlich, sondern auch für unzählige Basler.» Susanne Blaschke, Teamleiterin Hauptpost Basel

Spektakuläres ist nicht zu verzeichnen, Spektakel gab es aber. Zum Beispiel 1996, als die Hauptpost einen Telecomshop erhielt. «Die Betriebshalle war in eine Festbeiz verwandelt worden und von Raclette-Duft erfüllt», schrieb damals die BaZ.

Jetzt riecht es nur noch nach Umzug, den Susanne Blaschke leitet. Mit vollem Engagement habe sie auch in den vergangenen dreizehn Jahren gearbeitet, sagt sie: «Ich identifiziere mich mit meinem Job.» Ein Privileg sei es gewesen, in der Hauptpost tätig sein zu dürfen: «Die Filiale war das Herzstück nicht nur für die Post und mich persönlich, sondern auch für unzählige Basler.» Von hier aus wurden Liebesbriefe verschickt, Mahnungen, Leidzirkulare oder Geburtsanzeigen. Philatelisten liessen sich in der Hauptpost ihre Sammlerstücke mit dem beliebten Münsterstempel versehen, den es exklusiv hier gab.

Susanne Blaschke machte auch Schalterdienst. Erinnerungen haften an ihr wie frisch aufgeklebte Briefmarken auf einem Couvert. «Es gab Ältere, die mir ihr Herz ausschütteten, nachdem ein Ehepartner gestorben war und sie sich einsam fühlten. Und es gab Jüngere, die mit mir redeten, wenn die Eltern krank, pflegebedürftig und ein Fall fürs Altersheim wurden.»

Teamleiterin Susanne Blaschke betätigt den Schalter – dann wird es dunkel in der Hauptpost. Foto: Pino Covino

Gelegentlich brachten Kunden Süssigkeiten mit – auch als Dank dafür, dass ihnen Susanne Blaschke notfalls half, das Smartphone zu erklären oder die wundersame Welt des Online-Zahlungsverkehrs. Wobei es selbst jüngere Kunden gebe, die noch heute Einzahlungen mit dem gelben Büchlein tätigten, wie sie sagt. Dennoch sei die Digitalisierung unumkehrbar. Und letztlich der Hauptgrund dafür, dass die Kundenfrequenz so schwach geworden sei, dass trotz bester Lage in der Innenstadt der Betrieb nicht mehr rentiere.

Viele Kunden seien traurig, dass die Hauptpost schliesse – zugleich aber froh darüber, dass Susanne Blaschke und ihre Mitarbeitenden ihre Stelle nicht verlieren. Die Teamleiterin behält ihre Funktion: Sie kann in der Postfiliale Basel 2 beim Bahnhof weiterarbeiten.

Unerbittlich läuft am Freitag der Countdown in der Schalterhalle. Noch wenige Minuten bis Schalterschluss. Um 18.30 Uhr verriegelt Susanne Blaschke die Eingangstür. Dann löscht sie das Licht. Ein Stück Basler Stadtgeschichte ist zu Ende.

Martin Furrer ist Autor und Kolumnist im Ressort Gesellschaft/Kultur.

