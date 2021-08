Haben Sie nie davon geträumt, Nationaltrainer zu sein?

«Es gab einen kurzen Kontakt, bevor Vlado zum Nationalcoach ernannt wurde. Mir war aber klar, dass Vlado es verdient hatte. In diesem Moment, wenn er diesen Erfolg dann hat und ich in der Challenge League ist, kommen schon Fragezeichen, aber ich habe nie einen Gedanken daran verschwendet. In den Gesprächen habe ich aber gespürt, dass meine Wahl auch seine Gerechtigkeit hatte.»