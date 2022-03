Leihmutterschaft vor Bundesgericht – Nun muss die Mutter ihre eigenen Kinder adoptieren

Tücken der Leihmutterschaft – Nun muss die Mutter ihre eigenen Kinder adoptieren Trotz genetischer Verwandtschaft gilt eine Zürcher Mutter gesetzlich nicht als Mutter. Denn die Zwillinge wurden von einer Leihmutter in Georgien ausgetragen. Liliane Minor

Neugeborene in einem Schweizer Spital. Mutter ist immer die Frau, die das Kind geboren hat. Foto: KEYSTONEAP /Uwe Lein)

«Mater semper certa est»: Die Mutter ist immer bekannt. So lautet ein zentraler Grundsatz des hiesigen Abstammungsrechts. Er besagt, dass die Frau, die ein Kind auf die Welt bringt, automatisch als leibliche Mutter gilt. Doch was früher Sinn ergab, das ist heute nicht mehr so einfach. Nämlich dann, wenn die gebärende Frau genetisch nicht die Mutter ist. Das Stichwort lautet Leihmutterschaft.