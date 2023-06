Drogen-Hotspot unteres Kleinbasel – Nun müssen die Anwohner schon für viel Geld ein Schloss ans Gartentor montieren … Wieder wird geredet, geredet, geredet – aber auch ein weiterer runder Tisch bringt keinen Fortschritt. Die Betroffenen fragen zunehmend desillusioniert: Wann wird endlich gehandelt? Sebastian Briellmann

Hotspot Florastrasse: Ist man hier noch sicher? Foto: Dominik Plüss

Drogenhändler, die in Waschküchen dealen.

Kinder, die von Erwachsenen mit Messern bedroht werden.

Gewalt, Verrohung, und vor allem: Ohnmacht.

Wer in den mittlerweile nur noch «Hotspots» genannten Orten – Florastrasse, Webergasse, Dreirosenanlage – im unteren Kleinbasel lebt, wo es eigentlich auch ein paar ganz schmucke Fleckchen gibt, der ist ständig mit Unsicherheit konfrontiert.

Obschon seit Jahren beispielsweise offen mit Drogen gehandelt oder diese sogar in Hauseingängen konsumiert werden (blutige Spritzen!), haben Anwohner zuletzt über die Entwicklungen in der BaZ gesagt: «Alles noch viel schlimmer.» Und: «Ich will nicht aus dem Quartier wegziehen(…). Doch ich habe die Hoffnung verloren, dass sich etwas ändert.»

Tatsächlich vergeht kaum mehr ein Tag, an dem die Polizei keine Medienmitteilung über ein (potenzielles) Delikt in der Hotspot-Zone verschickt.

Die Anwohner: wütend, verunsichert, zunehmend desillusioniert.

Das zeigt sich auch am Montagabend, als das Stadtteilsekretariat Kleinbasel wieder zu einem dieser regelmässig stattfindenden runden Tische – dieses Mal mit Fokus «Florastrasse» – mit den Bürgerinnen und Bürgern lädt.

Zumindest wird es der BaZ so erzählt.



Kurzfazit des Treffens: Der Frust nimmt weiter zu.

Eine Anwohnerin erzählt, dass nicht wirklich viel Neues besprochen werden konnte. Es sei zwar erfreulich gewesen, dass rund 50 Personen gekommen seien – aber leider habe man dann längst Bekanntes nochmals von vorne durchgekaut. «Es ging deswegen auch nicht wie angekündigt um den Hotspot Florastrasse, sondern ums ganze untere Kleinbasel. Etwa: Wie geht man mit Drogensüchtigen um? Das ist zwar wichtig, aber nicht in dem Moment. Das ist wenig zielführend.»

Was wirklich zählte für die Anwohner: Auch an diesem Montag stehen 15 Dealer, mutmasslich aus Nigeria, dicht gedrängt herum. «Und es wird immer schlimmer. Cat Calling wird betrieben, es ist unterstes Niveau», erzählt eine Besucherin, nachdem sie vom Anlass im Restaurant Union nach Hause gelaufen ist. Und sie ärgert sich: «Junge Frauen laufen nicht mehr alleine dort durch. Das ist doch nicht akzeptabel. Genauso wenig, dass wir für viel Geld ein Schloss am Gartentörchen haben anbringen müssen, damit nicht auf Privateigentum gedealt und konsumiert wird.»

Ändern dürfte sich wenig, die Hoffnung ist auch nach diesem runden Tisch nicht grösser geworden. Die Anwohner verlieren langsam das Vertrauen in die Polizei und die Politik: «Wir hören immer von der Polizei, dass sie nichts tun könne ohne Politik. Aber dort passiert ja auch nichts.»

Aufgeben und wegziehen: Das will man aber nach wie vor nicht. Die neuste Idee: Man bildet Grüppchen, die in Eigeninitiative alle paar Wochen zusammensitzen – und nach Lösungen suchen. «Wir wollen mit Politikern oder den wichtigen Leuten der Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels in Kontakt treten. Sie sollen sich das mal bei Nacht ansehen. Vielleicht wird ja dann gehandelt», hofft die Anwohnerin.

Denn eines ist für sie klar: «Es kann nicht sein, dass ständig alle möglichen Konfliktherde ins Kleinbasel abgeschoben werden – und dann, falls dann die Probleme tatsächlich auftreten, sich aber niemand darum kümmern will.»

Es wirkt aktuell so: Es wird weiter geredet, geredet, geredet. Dabei fragen sich viele längst: Wann wird endlich gehandelt?

