Streit um La Colline – Nun meldet sich die Bauherrin zu Wort Die Steiner AG will sich mit dem Goetheanum gefunden haben. Einige Kritiker vermuten, dahinter stecke blosses Kalkül. Daniel Aenishänslin

«Nach konstruktiven Gesprächen» hätten sich die Steiner AG und das Goetheanum geeinigt. Foto: Christian Jaeggi

Die Steiner AG geht in die Offensive und damit an die Öffentlichkeit. In einer gemeinsamen Medienmitteilung mit dem Goetheanum schreibt sie: «Die Steiner AG und das Goetheanum haben nach konstruktiven Gesprächen vereinbart, sich gemeinsam für den Schutz und Erhalt des Naturschutzgebietes ‹Schwinbach-Aue› in Arlesheim einzusetzen.» Es geht um das Naturschutzgebiet, das von der Überbauung La Colline unter Druck gesetzt wird. Auch weil Steiner Anpassungen vornehmen wolle, «wurde die Zivilklage beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West vom Goetheanum zurückgezogen».