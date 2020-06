Corona-Fall in Therwil – Nun laufen Tests wegen infiziertem Schüler Nachdem ein Schüler in Therwil mit Covid-19 infiziert wurde, weisen mehrere Personen Symptome auf. Testresultate stehen noch aus. Stephan Hänggi

In der Sekundarschule Känelmatt in Therwil gibt es einen Fall und mehrere Tests. Foto: Tamedia-Archiv

Ein 14-jähriger Schüler in Therwil wurde am vergangenen Freitag positiv auf Covid-19 getestet und ist zurzeit isoliert (Artikel). Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, sagt Rolf Wirz von der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft. Der Schüler der Sekundarschule Känelmatt hatte seit Mittwoch Halsbeschwerden. Am Freitag wurden die Symptome erheblich stärker, und er liess sich testen. Nach dem positiven Resultat müssen nun neben seinem privaten Umfeld all seine Mitschüler sowie Lehrpersonen zu Hause bleiben. Insgesamt sind 55 bis 60 Personen in Quarantäne, da Unterricht in verschiedenen Klassen stattfand.Auf Nachfrage der BaZ sagt Wirz: «Bei mehreren Kontaktpersonen sind inzwischen grippale Symptome aufgetreten.» Sie seien umgehend auf Covid-19 getestet worden, die Resultate ständen zu diesem Zeitpunkt noch aus. Wo der Schüler angesteckt wurde, ist laut Wirz nicht bekannt. Das sei extrem schwierig herauszufinden.