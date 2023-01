Verspätungen am Euro-Airport – Neu können Sie Tickets am Schalter tauschen – aber nicht alle Swissport hat das erste Reisebüro am Basler Flughafen eröffnet. Versprochen wird eine «Reiseerleichterung» bei Umbuchungen. Das Angebot hat aber einen Haken. Simon Bordier

Swissport betreibt laut eigenen Angaben das einzige Reisebüro am Euro-Airport. Foto: Swissport

An verlorenen Seelen mangelt es am Euro-Airport nicht: Passagiere, die nach einem verpassten Flug nicht mehr weiterwissen; Menschen, die verzweifelt versuchen, ein Zugticket zu finden; Menschen, die wegen eines verspäteten Fluges mit den Nerven am Ende sind. Oft bleibt nichts anderes übrig, als sich im Internet über das weitere Vorgehen zu informieren. Oder im Fall von Bus- und Bahntickets sein Glück an Billettautomaten zu versuchen.